Режим ЧС объявлен в трех районах Красноярского края из-за паводков

Власти Красноярского края ввели режим ЧС в трех районах региона из-за дождевых паводков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое агентство ГО ЧС.

В заявлении агентство указывается, что обстановка на территориях муниципальных образований Партизанского, Манского и Ермаковского районов признана чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией там решено «установить региональный уровень реагирования».

По данным ГО ЧС, в этих районах случились подтопления после подъема уровня воды в реках из-за обильных осадков. Власти уже подготовили четыре пункта временного размещения.

Ранее стало известно, что из-за осадков частично разрушился мост на реке Малый Кой в Партизанском районе, а также дожди подмыли опоры автомобильного моста на реке Сейба.

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