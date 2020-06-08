На Украине выявлено 463 случая заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на Украине коронавирус диагностировали у 463 человек, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава страны.

Всего с начала эпидемии инфекция была лабораторно подтверждена у 27 462 человек на Украине. Скончались после заражения почти 800 пациентов, суточный прирос — 9 человек.

«Выздоровел 141 человек», — добавляется в сообщении.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Впервые на Украине обнаружили COVID-19 3 марта. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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