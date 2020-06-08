Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.

Страну ожидает три выходных подряд, кроме того, рабочий четверг, 11 июня, будет сокращен на один час, так как является предпраздничным.

При этом удлиненные выходные не скажутся на размере зарплаты граждан. «Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается», — сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

12 июня — это не единственный праздничный нерабочий день, который ожидает россиян в этом месяце. Ранее президент России Владимир Путин объявил среду, 24 июня, нерабочим днем, так как запланировано проведение отложенного из-за коронавируса парада Победы. Однако вторник, 23 июня, предпраздничным днем считаться не будет, следовательно, его не будут сокращать.

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