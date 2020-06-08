В двух районах на Сахалине объявили режим ЧС из-за коронавируса

В двух районах Сахалинской области из-за ситуации с коронавирусом был введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

По данным властей области, случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в центральной районной больнице и морском порту Корсаковского района, а также селе Ныш Ногликского района.

«Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции», — указано в распространенном пресс-релизе.

Согласно сведениям оперативного штаба, в регионе подтверждено 216 случаев коронавируса, 145 человек проходят лечение, 71 пациент уже выписан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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