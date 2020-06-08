Кабмин Новой Зеландии снизил до минимального уровень угрозы здоровью нации
Правительство Новой Зеландии понизило оценку угрозы здоровью населения страны до первого, минимального, уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джасинд Ардерн.
«Сегодня, спустя 75 дней, мы готовы к переходу (на первый уровень угрозы). На данный момент мы прекратили передачу вируса, но, конечно, еще увидим новые случаи заражения», — сказала глава кабмина.
По ее словам, при переходе к минимальному уровню угрозы с 9 июня все меры по коронавирусу в стране будут упразднены, включая требования к соблюдению дистанции между людьми.
В Новой Зеландии с этого времени полностью возобновят работу кафе, рестораны, церкви и гостиницы. Ограничения на лимит численности общественных мероприятий будут сняты.
За последние сутки в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Новой Зеландии инфекция подтвердилась у 1 504 человек, погибли 22 пациента.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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