В Казахстане коронавирусом заразились почти 13 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане за последние 24 часа увеличилось на 165, всего с начала пандемии заразились 12 859 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

«Зарегистрированы 165 новых случаев заражения среди симптомных носителей, темп прироста составил 1,3%. Всего в стране подтверждены 12 859 случаев», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, за последние 24 часа число выздоровевших пациентов возросло на 241. С начала пандемии их количество достигло 7 376.

Также власти республики подтвердили смерть еще трех пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в стране от инфекции погибли 56 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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