В Приморье посетители зоопарка начали пугать животных после долгого карантина

Посетители зоопарка «Садгород» во Владивостоке через два дня после окончания двухмесячного карантина начали загонять и пугать местных животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора заведения Сергея Асновина.

«Одна из посетительниц схватила страуса за шею, чтобы сделать селфи, причем делала это несколько раз... Дети загоняли утят, бегали за ними», — рассказал Асновин.

По его словам, некоторые посетители также пробирались на территории к дикобразам через невысокий забор.

Директор зоопарка добавил, что в целом рад открытию учреждения, но «желательно, чтобы посетители соблюдали правила поведения».

Ранее руководитель учреждения сообщал агентству, что во время длительного карантина жители Приморья помогали зоопарку, перечисляя деньги и доставляя продукты.

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