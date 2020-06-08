Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +28°С

Метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха 8 июня в Москве до +28°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +26°C до +28°C, а ночью — от +16°C до +18°C.

В небе над столицей и областью ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ночью осадки должны прекратиться.

Сила ветра, который будет дуть с востока днем, составит 5-10 м/с, ночью направление поменяется на юго-восточное — 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью оно не изменится.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.