Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +28°С
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Метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха 8 июня в Москве до +28°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Согласно данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +26°C до +28°C, а ночью — от +16°C до +18°C.
В небе над столицей и областью ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ночью осадки должны прекратиться.
Сила ветра, который будет дуть с востока днем, составит 5-10 м/с, ночью направление поменяется на юго-восточное — 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью оно не изменится.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.