Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.

По новым правилам, все въезжающие обязаны будут до прибытия заполнить специальную анкету с указанием адреса места жительства в стране, контактных данных и состоянии своего здоровья. Медики будут проводить выборочные проверки по указанным адресам. Нарушителей будут штрафовать на сумму в 1000 фунтов стерлингов (около 87 тыс. рублей).

Исключение из новых мер предоставляется для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, дальнобойщиков, медиков и должностных лиц Великобритании и других государств, а также транзитных пассажиров.

По данным агентства, новые правила встретили недовольства со стороны турфирм и авиаперевозчиков. Они призвали кабмин отменить принятое решение из-за больших убытков для отрасли.

За последние сутки в Великобритании зафиксировано 1 326 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 77 пациентов.

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