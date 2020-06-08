Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
По новым правилам, все въезжающие обязаны будут до прибытия заполнить специальную анкету с указанием адреса места жительства в стране, контактных данных и состоянии своего здоровья. Медики будут проводить выборочные проверки по указанным адресам. Нарушителей будут штрафовать на сумму в 1000 фунтов стерлингов (около 87 тыс. рублей).
Исключение из новых мер предоставляется для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, дальнобойщиков, медиков и должностных лиц Великобритании и других государств, а также транзитных пассажиров.
По данным агентства, новые правила встретили недовольства со стороны турфирм и авиаперевозчиков. Они призвали кабмин отменить принятое решение из-за больших убытков для отрасли.
За последние сутки в Великобритании зафиксировано 1 326 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 77 пациентов.
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