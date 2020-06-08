При стрельбе на юго-западе Москвы пострадали двое прохожих

Двое прохожих пострадали в результате стрельбы на улице Строителей в Москве, когда неизвестный открыл огонь из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводят необходимые мероприятия. По предварительным данным, пострадало два человека, прохожие», — сообщили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «хулиганство» после того, как неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы.

На месте инцидента работает полиция. Информация о других пострадавших уточняется.

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