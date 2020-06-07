В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение силой 5,9 баллов
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 баллов на острове Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
Толчки были зафиксированы 7 июня, в 23.06 по мск на глубине в 53 км. Их эпицентр находился на расстоянии 131 км от города Кокопо.
В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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