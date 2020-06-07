Мужчина открыл стрельбу на юго-западе Москвы

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Неизвестный открыл стрельбу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в Ломоносовском районе на улице Строителей.

Собеседник добавил, что на месте работают сотрудники полиции.

Информация о пострадавших не уточняется.