Число излечившихся от COVID-19 в мире близится к отметке в 3,5 млн человек

Число излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19 в мире приближается к отметке в 3,5 млн человек. Об этом сообщает портал Worldometers.

Так, повторный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию получили 3 442 688 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали 403 578 пациентов. При этом положительный результат анализов на COVID-19 за время пандемии получили 7 048 004 человека.

Среди активных случаев заболевания, который насчитывается у 3 201 738 граждан, в тяжелом состоянии находятся 53 762 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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