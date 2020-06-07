МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.

В заявлении ведомство утверждает, что США разжигали внутренние конфликты, указывая другим странам на протяжении десятилетий на то, как вести себя в случае волнений.

Министерство привело в пример события на Украине, «арабскую весну» и «цветные революции», которые совершались «по американским методичкам».

МИД добавил, что теперь в связи с ситуацией с беспорядками в стране эти требования выглядят «несуразно».

Дипломаты напомнили, что ранее силы Национальной гвардии применялись в США в 1992 году во время выступлений в Лос-Анджелесе.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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