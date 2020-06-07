В Израиле число смертей от коронавируса приблизилось к 300
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В Израиле за сутки от коронавируса скончались три человека, что увеличивает общее число жертв до 298, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 17 863, выздоровел 15 091 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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