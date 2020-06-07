Власти Нью-Йорка пообещали реформу полиции на фоне протестов в США
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил о проведении ряда реформ полиции на фоне продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий стражей порядка. Об этом сообщает CBS.
Так в городе с полиции планируют направить часть финансирования на работу с молодежью.
Градоначальник отметил, что власти сосредоточат свое внимание на летней деятельности молодых людей. По его мнению, до молодежи необходимо достучаться, а не подвергать ее полицейским мерам.
«Я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодежи», — подчеркнул де Блазио.
Он также добавил, что все меры будут приниматься с учетом обеспечения безопасности в городе.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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