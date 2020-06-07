За сутки в Японии не выявлено летальных исходов от COVID-19 впервые с марта

В Японии за сутки не зафиксировано ни одной смерти в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство здравоохранения отмечает, что такая ситуация наблюдается впервые с 6 марта.

При этом за прошлые сутки положительный результат на коронавирусную инфекцию получили 38 человек. Общее число выявленных случаев заражения составляет 17 914 граждан.

Кроме того, за время пандемии жертвами заболевания стали 929 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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