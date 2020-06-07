Коронавирус подтвердился у главного раввина России
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Главный раввин России Берл Лазар получил положительный результат по анализам на тест на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В его пресс-службе отметили, что Лазар находится под наблюдением медиков.
Там также уточнили, что состояние его здоровья не вызывает у врачей опасений.
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — заявили в пресс-службе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.