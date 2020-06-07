Испания продолжит носить маски после снятия режима повышенной готовности

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что жителей страны обяжут носить защитные маски и после снятия режима повышенной готовности, который был введен на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такое решение было принято в целях безопасности, поскольку риск возвращения эпидемии «все еще существует».

Так, по его словам, жителей обяжут носить медицинские маски, когда они не имеют возможности находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Кроме того, премьер напомнил, что режим повышенной готовности продлится в стране до 22 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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