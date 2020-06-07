На Бали британец просидел шесть дней в колодце

На Бали 29-летний британец Роберт Джейкоб Мэттью просидел шесть дней в колодце, куда его загнала собака, пишет издание Indonesia Expat.

Сообщается, что мужчину достали спасатели, облачившиеся в защитные костюмы, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Британец рассказал, что звал на помощь, но его не слышали. Мужчине пришлось находиться шесть дней без еды и воды. Сейчас он находится в больнице.

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