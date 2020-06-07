Полиция проверит видео с лежавшим в чаше Вечного огня жителем
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Полиция Приморья проверит видео с лежавшим в чаше Вечного огня мужчиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель управления МВД по Приморью Ирина Сырова отметила, что инцидент произошел на мемориале в городе Артеме.
Она отметила, что правоохранители пытаются установить личность нарушителя для дальнейшего задержания.
На размещенном ранее в сети видео мужчина небрежно лежит в чаше Вечного огня и упирается ногами в звезду, в которой горит Вечный огонь.
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