Жителей подтопленного поселка эвакуируют в Красноярском крае

Жителей поселка Колбинский в Красноярском крае эвакуируют из-за подтопления в результате дождевого паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Из населенного пункта эвакуированы 79 человек, в том числе 23 ребенка, указано в сообщении. Отмечается, что в поселке подтоплены 18 жилых домов и 35 приусадебных участков.

Из-за продолжительных ливней в Красноярском крае произошло подтопление автомобильных дорог, железнодорожных путей и жилых домов, сообщает МЧС. Над ликвидацией последствий паводка работают около 200 человек и более 60 единиц техники.

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