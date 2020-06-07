Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары
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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в +37°C в предгорной зоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
В субботу, 6 июня, в Сочи благодаря улучшению эпидемиологической обстановки с коронавирусом открылись летние кафе, набережные, парки.
Это совпало с приходом в город жары.
В связи с этим в Сочи было объявлено экстренное предупреждение.
По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в регионе наблюдается высокая пожароопасность 4 класса.
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