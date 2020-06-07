Крупный пожар произошел на складе пиломатериалов в Хабаровске
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Склад пиломатериалов горит в Хабаровске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
По предварительной оценке, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, отметили в пресс-службе.
В настоящее время пожарные работают по повышенному уровню сложности, добавили в ведомстве.
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