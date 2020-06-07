Массовое шествие против расизма прошло в японской Осаке

В японском мегаполисе Осака прошло шествие в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия и расизма в отношении афроамериканцев, передает РИА «Новости».

Организаторы рассказали, что мирный марш направлен на усилия по повышению свобод и равенства темнокожих людей в память о тех, кто лишился своих жизней из-за расизма и насилия.

По оценкам нескольких организаторов, число пришедших на марш может достигать 3 тысяч человек.

Данный марш прошел на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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