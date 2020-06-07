В мире выявлено более 7 млн случаев COVID-19

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в мире выявлено более 7 млн случаев заболевания, свидетельствуют данные портала Worldometers.

На данный момент подтверждено 7 004 825 случаев COVID-19, из них 402 666 – с летальным исходом. Выздоровели 3 426 149 человек.

По последней информации, в России зафиксировано 467 673 случая COVID-19, из них 5 859 — с летальным исходом. Выздоровел 226 731 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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