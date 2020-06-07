МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с усилением ветра до 12-17 м/с, сообщается на сайте столичного управления МЧС России.

Москвичам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, указано в сообщении.

При усилении ветра следует укрыться в капитальных строениях. При передвижении по улице нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Кроме того, МЧС напоминает, что опасно прятаться под деревьями и парковать автомобиль рядом со слабо укрепленными конструкциями и деревьями.

Предупреждение действует до 21.00 мск 7 июня.