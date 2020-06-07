Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде

В Мадриде проходит многотысячная акция против расизма, передает РИА «Новости».

Протестующие начали акцию перед посольством Соединенных Штатов, после чего направились к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.

По данным агентства, среди участников — выходцы из африканских стран, коренные испанцы и белые американцы.

Организатором акции выступило Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).

«Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: «Нет справедливости — нет мира», — сообщили в CNAAE.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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