В Минздраве призвали готовиться к «турбулентности» при смягчении мер по COVID-19

Россия должна быть готова к любому варианту развития событий после ослабления мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на наблюдающиеся позитивные тенденции, нельзя исключать возможной «турбулентности» на фоне смягчения мер, отметила врач. Она призвала россиян соблюдать правила гигиены и профилактики.

По последней информации, в России зафиксировано 467 673 случая COVID-19, из них 5 859 — с летальным исходом. Выздоровел 226 731 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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