В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.

В результате два человека были убиты, еще трое ранены, в том числе двое детей.

По предварительной версии, 32-летний мужчина на легковом автомобиле сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. Позже он вернулся и открыл стрельбу по мотоциклисту, который скончался от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю, где находились мужчина, женщина и двое детей трех и пяти лет. Женщина погибла, мужчина и дети ранены и находятся в больнице.

В настоящее время подозреваемый задержан.