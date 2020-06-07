Тамбовский пенсионер зарезал собутыльника и закопал тело в своем дворе

Тело жителя села Бурнак Тамбовской области обнаружено в дворе его 68-летнего односельчанина, сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, пенсионер избил приятеля и нанес ему ножевые ранения в результате конфликта, который произошел во время совместного распития спиртного. После этого подозреваемый закопал тело односельчанина в своем дворе, предполагает следствие.

В настоящее время подозреваемый задержан, он ранее был судим за совершение аналогичного преступления. Расследование продолжается.

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