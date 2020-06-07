В России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус

Более 12,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране остаются 318 846 человек, добавили в пресс-службе.

По последним данным, в России выявлено 458 689 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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