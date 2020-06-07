Еще 55 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 55 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего в Москве зафиксировано 2919 летальных исходов.
По последней информации, в России выявлено 458 689 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 725 – с летальным исходом. Выздоровели 221 388 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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