Больницу на Сахалине закрыли на карантин из-за COVID-19

На юге Сахалина больницу закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Валерия Лимаренко.

Он рассказал, что среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 в регионе семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. В результате чего медучреждение было закрыто на карантин.

По последним данным, в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в настоящее время проходят лечение 133 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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