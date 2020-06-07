В районах ЛНР вводят строгие ограничения из-за COVID-19

Строгие ограничения вводятся в двух районах самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко.

Ограничительные меры вводятся после поступления в больницы пациентов с клиническими проявлениями болезни, отметил Докашенко. Он добавил, что поступившие имели широкий круг контактов.

В частности, в районах ЛНР будет ограничено движение городского пригородного и междугороднего транспорта, пояснил врач. Докашенко призвал жителей районов соблюдать меры противоэпидемической безопасности и режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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