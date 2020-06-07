В России за сутки ликвидировали почти 20 лесных пожаров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РИА «Новости»

За последние сутки в России спасатели ликвидировали 19 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 июня, в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 621 гектар», — сообщили в пресс-службе.

Как стало известно, наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Режим ЧС в лесах введен в четырех регионах России

В России с начала года зафиксировано больше 5,6 тысячи лесных пожаров