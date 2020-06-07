WSJ: ФБР увидела признаки терракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке

Полиция и отделение ФБР Нью-Йорка указывают на то, что нападение в Бруклине на стража порядка, который был ранен ножом, могло быть террактом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, подозреваемым является житель Бруклина Дзенан Камович, исповедующий ислам. Сообщается, что перед атакой на полицейского злоумышленник выкрикивал радикальные лозунги, после чего он ранил полицейского ножом в шею.

В органы правопорядка полагают, что у этого нападения есть характерные признаки террористического акта.

В ночь на 4 июня неизвестные совершили нападение на полицейских Нью-Йорка, три из которых были ранены.