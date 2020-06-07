Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране. Об этом он сказал в эфире НСН.

Он считает, что нерешительность в данном вопросе может стать губительной, в частности, для сферы культуры.

«Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», — сказал Онищенко.

По его мнению, в Москве также необходимо более решительно «выходить из этих мер», поскольку «условия для этого есть».