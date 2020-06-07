В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
В течение последних дней во время столкновений с протестующими против расизма в Лондоне пострадали 23 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции города.
По словам суперинтендента Скотленд-Ярда Джо Эдвардса, 23 сотрудника были ранены, «делая свою работу».
Он также уведомил, что по итогам субботней манифестации, во время которой между и полицей демонстрантами произошли стычки на улице Уайтхолл, в центре Лондона, было задержано 14 человек.
Ранее стало известно, что в Лондоне прошли акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.
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