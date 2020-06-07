В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

В течение последних дней во время столкновений с протестующими против расизма в Лондоне пострадали 23 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции города.

По словам суперинтендента Скотленд-Ярда Джо Эдвардса, 23 сотрудника были ранены, «делая свою работу».

Он также уведомил, что по итогам субботней манифестации, во время которой между и полицей демонстрантами произошли стычки на улице Уайтхолл, в центре Лондона, было задержано 14 человек.

Ранее стало известно, что в Лондоне прошли акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Протестующие в Лондоне устроили «штурм» резиденции премьера

— «Они убивают нас»: как мир взбунтовался после смерти Флойда

— «Хуже, чем кажется»: как мир отреагировал на протесты в США