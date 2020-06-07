Помощнику мэра Ялты нанесли побои за замечание об агрессивной езде

Помощник мэра Ялты Дилявер Сейдаметов пострадал после нападения хулиганов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационной политики городской администрации.

Как рассказали в отделе, инцидент произошел в курортном поселке Кореиз. Между чиновником и молодыми людьми, которые передвигались на автомобиле с чеченскими номерами, произошел конфликт. Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду. Однако один из мужчин в ответ на это ударил чиновника по голове, после чего тот был госпитализирован.

Отмечается, что помощник главы администрации уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

Как стало известно, Сейдаметов не намерен обращаться в полицию по факту случившегося, так как считает, что конфликт исчерпан.

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