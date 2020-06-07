В Вашингтоне состоялся крупный митинг против расизма

Порядка 10 тысяч человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы поучаствовать в акции протеста против расизма, передает РИА «Новости».

Как отмечается, демонстрация была мирной. При этом присутствие сотрудников полиции в местах, в которых проводилась акция, было минимизировано.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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