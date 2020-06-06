Власти Атланты отменили на одну ночь комендантский час из-за протестов

Власти американского города Атланта в штате Джрджия приняли решения на одну ночь отменить комендантский час в городе, чтобы протестующие могли сдать анализ на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра города Кейши Лэнс Боттомс.

«В городе Атланте не будет комендантского часа сегодня ночью, в субботу, 6 июня до восхода солнца в воскресенье», — сказала Боттомс.

Она призвала всех протестующих тестирование на наличие коронаавируса. В Атланте эта процедура бесплатна.

Ранее комендантский час был объявлен примерно в 40 городах США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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