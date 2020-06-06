Во Владикавказе мужчина начал стрелять по работникам бистро
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Во Владикавказе мужчина начал стрелять по работникам бистро, пишет РЕН.
Сообщается, что подозреваемый зашел за шаурмой и устроил конфликт с сотрудниками. После этого мужчина начал стрелять из травматического пистолета.
Подозреваемого задержала полиция. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.
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