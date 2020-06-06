В Турции за сутки коронавирусом заразились 878 человек, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Всего в стране коронавирусом заразились 169 тысяч, умерли 4669, выздоровели 135 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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