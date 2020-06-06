В Пермском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

В Пермском крае пропавший десятилетний мальчик нашелся спустя три дня после исчезновения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«Поисковые мероприятия окончены. Мальчик найден живым», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик сам вышел из леса.

Ребенок пропал 3 июня, уехав на велосипеде с двумя друзьями. Дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, один поехал на велосипеде и не вернулся домой.

Поиски, в которых участвовали 300 человек, длились трое суток. Отмечается, что использовались вертолет, самолет и квадрокоптеры.

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