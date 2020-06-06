Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом
Метеорологи спрогнозировали переменчивую погоду летом в России: жаркие дни часто будут сменяться дождливыми и холодными, пишет URA.ru со ссылкой на слова Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды», — сказал Вильфанд.
Он объяснил такую ситуацию глобальным изменением климата, который происходит во всем мире.
По его словам, число опасных погодных явлений, таких как грозы и ливневые дожди, будет увеличиваться с течением времени, однако это может позитивно сказаться на урожае.
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