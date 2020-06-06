В Испании число заражений коронавирусом превысило 241 тысячу
В Испании за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек, что увеличивает общее число заражений до 241 тысячи, пишет минздрав страны.
В стране от коронавируса скончались 27 тысяч пациентов. Последние недели суточные числа заражений и смертей снижаются, что свидетельствуют об улучшении эпидемиологической обстановки.
Испания является одной из самых пострадавших стран в мире от коронавируса. В стране с середины марта действует режим повышенной готовности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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