В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности до конца недели из-за гроз и штормового ветра в Москве и Подмосковье, передает РИА «Новости».

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее метеорологи предупреждали о грозе, во время которой возможны усиления порывов ветра до 15 м/с.

Предупреждение о грозе и ветре в Москве и Подмосковье действует с 15.00 6 июня до 21.00 7 июня.