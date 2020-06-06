РПЦ рекомендует воздержаться от паломничества за границу

Русская православная церковь рекомендует россиянам повременить с паломничествами за рубеж. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Я очень настоятельно советую и рекомендую нашим российским гражданам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет полностью безопасным», — приводятся слова митрополита.

Он напомнил, что верующие могут путешествовать к святыням внутри страны, например посетить Мирожский монастырь во Пскове, Соловецкий и Валаамский монастыри.

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