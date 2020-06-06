Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее. Об этом он сказал на встрече с деятелями культуры 6 июня.

Однако глава государства подчеркнул, что выход из ограничений должен в то же время быть спокойным и осознанным.

«Но как можно быстрее», — цитирует президента ТАСС.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным штаба, в России более 458 тыс. инфицированных COVID-19.

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